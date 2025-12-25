Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκαν οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα των επενδυτών και το νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Η τιμή του χρυσού έφτασε νωρίτερα το ιστορικό υψηλό των 4.525 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ τώρα κυμαίνεται κοντά στα 4.480 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πολύτιμου μετάλλου για τον Φεβρουάριο έκλεισαν στα 4.502,8 δολάρια, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,1%.

Το ασήμι επίσης κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 72,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα περιόρισε μέρος των πρόσφατων κερδών της, μετά από το ράλι που σημείωσε τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με αναλυτές, η τιμή του χρυσού ενδέχεται να φτάσει τα 4.600 δολάρια και του ασημιού τα 75 δολάρια έως το τέλος του έτους.

Η τιμή του ασημιού έχει εκτοξευθεί κατά 149% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Reuters, ξεπερνώντας κατά πολύ την άνοδο του χρυσού, που σημείωσε άνοδο 70% την ίδια περίοδο, χάρη στα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναμένει την ενίσχυση των δυνάμεών της προτού επιχειρήσει να επιβιβαστεί και να κατασχέσει πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και καταδιώκει από την Κυριακή, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Παράλληλα, η πολιτική των ΗΠΑ για τα επιτόκια συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επιθυμεί ο επόμενος πρόεδρος της Fed να μειώσει τα επιτόκια εφόσον οι αγορές κινούνται θετικά. Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις μειώσεις φέτος, με τις αγορές να προεξοφλούν δύο ακόμη το επόμενο έτος.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός και το ασήμι συνεχίζουν να αποτελούν «καταφύγιο» για τους επενδυτές, αντανακλώντας την αβεβαιότητα και την αναζήτηση ασφάλειας στις διεθνείς αγορές.