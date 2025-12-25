«Το πνεύμα των Χριστουγέννων αποτελεί μία από τις βαθύτερες πνευματικές εμπειρίες της Ορθοδοξίας και του ανθρώπινου πολιτισμού. Βιώνεται μέσα από τα έθιμα, τη λατρεία και τη γιορτινή ατμόσφαιρα, που πηγάζει από το γεγονός της Γέννησης του Χριστού, από την ενανθρώπηση του Θεού που έρχεται στον κόσμο με ταπείνωση, αγάπη και προσφορά», τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρχιμανδρίτης π. Αρίσταρχος Γκρέκας, κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ακολούθως, σημειώνει ότι «Κατά τη Γέννηση ακούγεται ο αγγελικός ύμνος ‘’Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία’’. Η φράση αυτή συνδέεται με το μήνυμα των Χριστουγέννων, καθώς η δόξα του Θεού συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη ζωή και φανερώνεται μέσα από την ειρήνη στη γη. Όταν ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό με ευγνωμοσύνη και ταπείνωση, εκεί ευδοκιμεί η αληθινή ειρήνη, ως εσωτερική γαλήνη, συμφιλίωση και κατανόηση.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων εμπνέει τον σύγχρονο άνθρωπο να υπερβεί τον εγωισμό, την αδιαφορία και την απομόνωση. Η φάτνη της Βηθλεέμ γίνεται σημείο αναφοράς για την αξία της απλότητας, της αγάπης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Μας ενθαρρύνει να σταθούμε δίπλα σε όσους δοκιμάζονται, να δείξουμε κατανόηση, να προσφέρουμε στήριξη και ελπίδα, ιδιαίτερα σε μία εποχή ανασφάλειας και κοινωνικών προκλήσεων.

Παράλληλα, το πνεύμα των Χριστουγέννων φωτίζει και τη διάσταση της προσωπικής καλλιέργειας. Καλεί κάθε άνθρωπο να γίνει φορέας ειρήνης στον χώρο όπου ζει και εργάζεται, μετατρέποντας τον λόγο σε πράξη και την πίστη σε στάση ζωής, μέσα από σεβασμό, δικαιοσύνη και έμπρακτη κατανόηση».

Καταληκτικά, επισημαίνει ότι «Τα Χριστούγεννα αποτελούν μία ζωντανή πρόσκληση για ανανέωση ζωής και νοοτροπίας. Προσφέρουν την ευκαιρία επαναπροσδιορισμού, ώστε ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την ειρήνη μέσα του και να τη μεταδώσει στον κόσμο γύρω του. Όσο αφήνουμε τον Χριστό να γεννάται μέσα στην καρδιά μας τόσο η χαρμόσυνη αγγελική δοξολογία “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία” γίνεται καθημερινή πράξη και ζωντανό βίωμα».

Ο π. Αρίσταρχος Γκρέκας τιμήθηκε με τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών, για το συγγραφικό του έργο «Μελετήματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Θεολογίας από τον 8ο αιώνα και εξής».