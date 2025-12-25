Την έκκλησή του για ειρήνη αναμένεται να επαναλάβει σήμερα από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ο πάπας Λέων ΙΔ’, στην πρώτη του ευλογία για τα Χριστούγεννα, στην ολοκλήρωση μιας χρονιάς που επισκιάστηκε από συγκρούσεις και πολιτική πόλωση αλλά σημαδεύτηκε επίσης από ελπίδες για ειρήνη στη Γάζα.

Το 2025 φθάνει στο τέλος του με ελπίδες για τη χριστιανική κοινότητα που γιορτάζει τα πρώτα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, από την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

Αλλά η έκκληση του ποντίφικα για μονοήμερη εκεχειρία δεν εισακούσθηκε στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος μαίνεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενώ εκείνος ετοιμάζεται να απευθύνει την ευλογία του «Urbi et Orbi» (στην πόλη και στην οικουμένη) το μεσημέρι (13.00 ώρα Ελλάδας).

Πριν από την παρέμβασή του, ο Λέων ΙΔ’, ο πρώτος πάπας αμερικανικής καταγωγής, που εξελέγη τον Απρίλιο, τέλεσε χθες βράδυ την πρώτη του χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κατά την τελετή αυτή για τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού, απηύθυνε μήνυμα «φιλανθρωπίας και ελπίδας» απέναντι στις υπερβολές μιας «διαστρεβλωμένης οικονομίας», αφού εμφανίστηκε στον εξώστη που βλέπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να χαιρετίσει περίπου 5.000 πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί παρά τη βροχή.

Μια σημαντική αλλαγή από τον πάπα Λέοντα ΙΔ’: σήμερα θα χοροστατήσει στη λειτουργία των Χριστουγέννων, αναβιώνοντας έτσι μια παράδοση που χρονολογείται από την παπική θητεία του Ιωάννη Παύλου Β’ (1978-2005).

Οι εορτασμοί στη Βηθλεέμ

Χιλιάδες χιλιόμετρα πιο μακριά, η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, αν και εύθραυστη, έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν οι εορτασμοί στη Βηθλεέμ. Ενώ πλησίαζαν τα μεσάνυχτα εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στον Ναό της Γεννήσεως.

Οι εορτασμοί των Χριστουγέννων εκεί τα δύο τελευταία χρόνια αμαυρώθηκαν από τον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους του θύλακα, οι εορτασμοί είχαν ματαιωθεί αλλά φέτος, με την εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή στη Γάζα τον Οκτώβριο, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίστηκε και πάλι μπροστά από το Ναό της Γεννήσεως. Νωρίτερα, εκατοντάδες άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους για να δουν την παρέλαση των προσκόπων στην εμβληματική πλατεία Μανγκέρ, τραγουδώντας παραδοσιακά κάλαντα.

«Είναι μια ημέρα γεμάτη χαρά, διότι δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε λόγω του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μιλάγκρος Ανστας, 17 ετών.

Ελπίδα απέναντι σε πολιτικές αποφάσεις και ισορροπίες δυνάμεων που «μοιάζουν συχνά να καθορίζουν την τύχη των λαών»



Όπως και σε άλλα σημεία στη Μέση Ανατολή, οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στους Άγιους Τόπους, με μια κοινότητα 185.000 ανθρώπων στο Ισραήλ και 47.000 στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο δήμος της Βηθλεέμ προσπάθησε ωστόσο να μετριάσει κάπως τη μεγαλοπρέπεια των εορτασμών. Διότι, παρά την εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξακολουθούν να βιώνουν μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Στη διάρκεια της λειτουργίας, ο Λατίνος πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, εκφώνησε κήρυγμα για ειρήνη, ελπίδα και ανανέωση απέναντι σε πολιτικές αποφάσεις και ισορροπίες δυνάμεων που «μοιάζουν συχνά να καθορίζουν την τύχη των λαών».

«Τα Χριστούγεννα, ωστόσο, μας προσκαλούν να κοιτάξουμε πέρα από τη λογική της κυριαρχίας, να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμη της αγάπης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης», δήλωσε ο καρδινάλιος, ο οποίος είχε τελέσει λειτουργία στη Γάζα την Κυριακή.

Πολιτική και σοβαρά καιρικά φαινόμενα



Σε αντίθεση με τις δηλώσεις θρησκευτικών ηγετών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

Ωστόσο, πέρα από το ηλεκτρισμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα είναι αυτά που έρχονται να διαταράξουν τις γιορτές στο τέλος της χρονιάς στην Καλιφόρνια. Εκφράζοντας φόβους για επικίνδυνες πλημμύρες, οι αρχές κήρυξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες και έδωσαν εντολή για την εκκένωση εκατοντάδων σπιτιών.

Στην Αυστραλία, οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί ήταν υποτονικοί στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στις 14 Δεκεμβρίου. Αστυνομικοί περιπολούσαν στην παραλία, παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο προορισμό, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, αρκετοί φορώντας σκούφους του Άγιου Βασίλη, είχαν συγκεντρωθεί στην άμμο.

«Νομίζω ότι είναι τραγικό και νομίζω ότι όλοι σέβονται και είναι πολύ λυπημένοι για αυτό που συνέβη, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στην παραλία επειδή είναι σαν μια γιορτή, αλλά όλοι το έχουν χαραγμένο στις αναμνήσεις τους και όλοι σέβονται αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Μαρκ Κόνροϊ, τουρίστας από τη Βρετανία, στο Reuters.