Ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 05:00, σε υποκατάστημα της τράπεζας Eurobank που βρίσκεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και αστυνομικές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ., που απέκλεισαν την περιοχή.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στην είσοδο του τραπεζικού καταστήματος, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι αρμόδιες αρχές εντοπίζουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στο συγκεκριμένο περιστατικό και την έκρηξη βόμβας που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μία 39χρονη γυναίκα.