Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», όπου ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι προχωρά στη σύσταση νέου πολιτικού φορέα.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην βουλευτής δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, κατηγορώντας τον Τσίπρα για συνεχείς αντιφάσεις και ασυνέπεια στις πολιτικές του θέσεις, ενώ προέβη σε έντονες τοποθετήσεις εναντίον του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα TikTok, ο Κοντογιαννίδης εξήγησε γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθυνθεί στους πολίτες, κάνοντας λόγο για «ξεπερασμένους πολιτικούς μηχανισμούς» που –όπως τόνισε– λεηλατούν τη χώρα. Υπενθύμισε επίσης ότι ο ίδιος είχε εκλεγεί βουλευτής το 2012 με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ότι το 2018 δημιούργησε το Κίνημα Φτωχών Ελλάδας, επισημαίνοντας πως παραμένει βαθιά απογοητευμένος από τη στάση και τη συνέπεια του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για πολιτική υποκρισία.

Μιλώντας για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Τσίπρα, ο Κοντογιαννίδης υποστήριξε πως στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια «κρυφή» προεκλογική εμφάνιση των σχεδίων για νέο κόμμα. «Η παρουσίαση του βιβλίου μετατράπηκε σε παρουσίαση ενός κόμματος χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο, χωρίς άλλους συμπαρουσιαστές ή επιτροπή», σημείωσε, τονίζοντας ότι η εκδήλωση έγινε χωρίς το τυπικό πρωτόκολλο που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο πρώην βουλευτής συνέχισε την κριτική του, κατηγορώντας τον Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός είχε περάσει νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο «οι πλούσιοι φορολογούνταν με ποσοστό 2% επί των κερδών τους, εάν το επιθυμούσαν», ενώ επέκρινε και τη νέα εξαγγελία του Τσίπρα ότι μια μελλοντική κυβέρνησή του θα φορολογήσει τους οικονομικά ισχυρούς για να ενισχυθούν οι αδύναμοι, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αυτή «λαϊκίστικη παπαριά».

Σε απόσπασμα της ανάρτησής του ο Κοντογιαννίδης δήλωσε: «Συσσωρευμένες αρνητικές δυνάμεις με οδηγούν να κάνω αυτό το βιντεάκι. Ως θεσμικό πρόσωπο σας ομιλώ ως Κίνημα Φτωχών Ελλάδος το οποίο κατακλέβεται ασυστόλως απ’ όλους τους ξεπερασμένους πολιτικούς μηχανισμούς. Αφορμή το γεγονός το τελευταίο, όπου γνωστός φέρελπις αποτυχημένος του παρελθόντος οραματιστής με αυταπάτες, στην παρουσίαση του βιβλίου του που στην ουσία ήταν παρουσίαση της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, κάθε ένας πολίτης, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα στην παρουσίαση να παρουσιάζεις μόνο εσύ. Συνήθως υπάρχει μια επιτροπή, συμπαρουσιαστές. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Απλώς άφησε το φως αμυδρά για τη δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού, που άκουσον άκουσον η ντροπή, ντροπή δεν έχει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκ νέου στο επίμαχο νομοσχέδιο: «Ο άνθρωπος που με δικό του νομοσχέδιο επί δικής του πρωθυπουργίας, το οποίο ψήφισε και η ΝΔ τότε, έλεγε για την φορολογία των πλουσίων ολίγων, ότι φορολογούνται με 2% οικειοθελώς, που σημαίνει εάν θέλει ο Χ εφοπλιστής, που μερικοί είναι και σπόνσορες του νέου κόμματους του οραματιστή. Αν πας στον πηγεμό για την Ιθάκη να προσέχεις μην έχει καταιγίδα και ο δρόμος γεμίσει λακκούβες από τις κακοτεχνίες των εργολάβων που τα έχουν πάρει «μαύρα»».

Και συνέχισε την επίθεσή του, λέγοντας: «Το νομοσχέδιο που πέρασε τότε ήταν ο έχων πολλά, φορολογείται επί των κερδών, που σημαίνει ότι ο απλώς πολίτης φορολογείται επί του εισοδήματος. Βγήκε ξεδιάντροπα και είπε ότι στην επόμενη κυβέρνηση που θα αναλάβει βέβαια, εντός και εκτός εισαγωγικών, το πρώτο που θα κάνει θα φορολογήσει τους πλούσιους και με τους φόρους αυτούς θα τους στέλνει στους φτωχούς για να εκλείψουν οι ανισότητες, Τι πιο πέρα από αυτή την παπαριά, να την χαρακτηρίσω λαϊκίστικα. Θα πάρεις πίσω το νομοσχέδιο που εσύ έφερες στη βουλή. Γιατί κατακλέβετε το Κίνημα Φτωχών της Ελλάδας. Η ντροπή, ντροπή δεν έχει».

«Ο λαός θα αποφασίζει βάσει του τι θέλει ο Καίσαρας»

Συνεχίζοντας, ο Κοντογιαννίδης υπενθύμισε τα συνθήματα που κατά καιρούς είχε χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν είχε υιοθετήσει θέσεις που στη συνέχεια εγκατέλειψε. «Αν κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν θα δούμε και κάτι “go home κυρία Μέρκελ”, θα “βαράμε το ζουρνά και το νταούλι” και θα χοροπηδάνε οι πάντες και τώρα θα φτιάξουμε ένα κίνημα που θα βασίζεται στη βάση, δηλαδή τον λαό. Αλλά ο λαός θα αποφασίζει βάσει του τι θέλει ο Καίσαρας. Ένας είναι ο Καίσαρας. Φίλαυτο, υπερφίαλος, νάρκισσος και μην πω και άλλους χαρακτηρισμούς», τόνισε.

Ο ηθοποιός επέκτεινε την κριτική του και στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι τόσο οι σημερινές όσο και οι παλαιότερες κυβερνήσεις αποτελούνται από τους ίδιους πολιτικούς μηχανισμούς, που –όπως υποστηρίζει– λειτουργούν εις βάρος των οικονομικά πιο αδύναμων. Κατά τον Κοντογιαννίδη, η πολιτική Τσίπρα και των συνεργατών του βασίζεται σε «ναρκισσιστικά» πρότυπα, όπου η λαϊκή συμμετοχή είναι προσχηματική.

Κλείνοντας, επανήλθε στην κριτική του για τα παλαιότερα πολιτικά συνθήματα του Τσίπρα, υπονοώντας πως η σημερινή πρωτοβουλία για νέο πολιτικό σχηματισμό δεν αποτελεί παρά μια ακόμη προσπάθεια αξιοποίησης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι η πολιτική σκηνή παραμένει παγιδευμένη στους ίδιους κύκλους εξουσίας που «εξακολουθούν να καθορίζουν τις τύχες του λαού».