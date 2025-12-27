Η Ρωσία επιτέθηκε στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και drones το Σάββατο, πριν από τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε κρίσιμη, με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πριν από τις επιθέσεις, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες του στη Φλόριντα την Κυριακή θα επικεντρωθούν στον έλεγχο εδαφών από κάθε πλευρά μετά τη διακοπή των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας τέθηκαν σε συναγερμό, ενώ ο στρατός ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι χρησιμοποιούνταν πύραυλοι. Η αεροπορία δήλωσε ότι ρωσικά drones στόχευαν την πρωτεύουσα και περιοχές στα βορειοανατολικά και νότια.

WATCH: Russian Shahed drone hit a high-rise apartment in Kyiv this morning. pic.twitter.com/ClcaziVU5d — Clash Report (@clashreport) December 27, 2025

Η επίθεση συνεχιζόταν στις 8 π.μ. και η προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή παρέμενε σε ισχύ στην πρωτεύουσα, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές του Κιέβου.

Ο έλεγχος εδαφών παραμένει εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία δεν έκανε σχόλιο για τις επιθέσεις.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ρζεζόφ και Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία, δυτικά της Ουκρανίας, μετά την απογείωση πολεμικών αεροσκαφών από τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Την Πέμπτη το βράδυ, η Ρωσία χτύπησε την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας και ενίσχυσε τις επιθέσεις στη νότια περιοχή της Οδησσού, όπου βρίσκονται τα κύρια λιμάνια της χώρας, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Παρά τη συνεχιζόμενη σφοδρή σύγκρουση, η διαμάχη για τα εδάφη παραμένει το βασικό διπλωματικό εμπόδιο. Ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας 20 σημείων, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, είναι ολοκληρωμένο σε ποσοστό 90%, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν την κινητήρια δύναμη της διαδικασίας.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», είπε ο Τραμπ στο Politico. «Θα δούμε τι θα προκύψει».

Πριν από τη συνάντησή τους, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, με τη συμμετοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι οι ΗΠΑ πρότειναν συμφωνία 15 ετών για τις εγγυήσεις ασφαλείας, με δυνατότητα ανανέωσης, αλλά η Ουκρανία επιθυμεί μια μακρύτερη συμφωνία με νομικά δεσμευτικές διατάξεις για προστασία από περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συνάντηση της Κυριακής θα πάει καλά. Επίσης ανέφερε ότι αναμένει να μιλήσει σύντομα με τον Πούτιν.

Ατομικός σταθμός και ελεύθερη οικονομική ζώνη στο τραπέζι

Εκτός από τα εδάφη, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που καταλήφθηκε από τη Ρωσία στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η Μόσχα απαιτεί η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ που δεν έχουν καταληφθεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελέγξει ολόκληρο το Ντονμπάς, που περιλαμβάνει και την περιοχή Λουχάνσκ.

Το Κίεβο ζητεί να σταματήσουν οι μάχες στις τρέχουσες γραμμές.

Σύμφωνα με έναν αμερικανικό συμβιβασμό, θα δημιουργηθεί ελεύθερη οικονομική ζώνη αν η Ουκρανία αφήσει μέρη της περιοχής Ντονέτσκ, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.

Το Axios μετέδωσε ότι ο Ζελένσκι δήλωσε πως αν δεν καταφέρει να πείσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη «σθεναρή» θέση της Ουκρανίας για τα εδάφη, είναι διατεθειμένος να θέσει το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα – εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε 60ήμερη κατάπαυση πυρός για να προετοιμαστεί και να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

Ο ίδιος τόνισε ότι θέλει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

Ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ότι η εκδοχή του Κιέβου για το σχέδιο των 20 σημείων διαφέρει από αυτή που συζητούσε η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Russia.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ αφού η Μόσχα έλαβε τις αμερικανικές προτάσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε το Κρεμλίνο την Παρασκευή, χωρίς να αποκαλύψει την αξιολόγηση των εγγράφων από τη ρωσική πλευρά.