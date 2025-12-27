Περίπου τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, συζύγου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση επανέρχεται με καταιγιστικές εξελίξεις. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε βρεθεί απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022 στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι και ο θάνατός της είχε αρχικά αποδοθεί σε τραγικό δυστύχημα. Ωστόσο, νέα στοιχεία αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα, καθώς πλέον η υπόθεση διερευνάται ως δολοφονία, με βασικό κατηγορούμενο τον γιο της.

Λίγες ημέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι ατύχημα, η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη του γιου της 87χρονης. Από την έρευνα στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού προέκυψε ότι τόσο το σώμα της γυναίκας όσο και ο περιβάλλων χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, στοιχείο που παραπέμπει σε πρόθεση εμπρησμού.

Ήταν νεκρή πριν τη φωτιά

Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία ηρεμιστικών φαρμάκων στον οργανισμό της, ενώ τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, ποσοστό που δεν συνάδει με θάνατο από εισπνοή καπνού. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, ο γιος της φέρεται να της χορήγησε υπνωτικά χάπια, προκαλώντας τον θάνατό της, και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του και να παρουσιάσει το περιστατικό ως ατύχημα. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του, αλλά και η απουσία οποιουδήποτε ίχνους παραβίασης του χώρου, ενίσχυσαν τις υποψίες εις βάρος του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο οικονομικό κίνητρο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρωστούσε πάνω από 400.000 ευρώ. Φέρεται να επιθυμούσε την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, κάτι στο οποίο η μητέρα του αντιδρούσε έντονα. Μάλιστα, είχε ήδη τοποθετήσει πωλητήριο στο ακίνητο πριν από τη σύλληψή του.

Το σχέδιο σε τρεις φάσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αγγελικής Νικολούλη, οι Αρχές εξετάζουν ένα «σατανικό σχέδιο» που εκτελέστηκε σε τρεις φάσεις: αρχικά τη χορήγηση χαπιών, στη συνέχεια την πρόκληση ασφυκτικού θανάτου με κλείσιμο μύτης και στόματος, πιθανότατα με το χέρι ή μαξιλάρι, και τέλος τον εμπρησμό του χώρου, αφού πρώτα η γυναίκα και το δωμάτιο περιλούστηκαν με βενζίνη.

Όπως αναφέρεται, ο γιος έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις, δεν έδειχνε καμία συναισθηματική αντίδραση για τον θάνατο της μητέρας του και απέδιδε το περιστατικό σε τσιγάρο ή ακόμη και στο φαινόμενο της αυτανάφλεξης. Παρά τις αναφορές για έντονη μυρωδιά βενζίνης, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι δεν είχε αντιληφθεί τίποτα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα, ενώ κάτοικοι της περιοχής φέρονται να είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι «κάτι κακό θα συμβεί». Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο γιος δεν παρευρέθηκε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.