Αποφασισμένοι να μη διακόψουν, αλλά αντίθετα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα περάσουν και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, προχωρώντας σε νέους αποκλεισμούς βασικών οδικών αρτηριών.

Από τις 12:00 το μεσημέρι προγραμματίζεται επ’ αόριστον διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα στο κομβικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ η κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτή.

Στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει αποκλεισμούς στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί ακόμη ένας τρίωρος αποκλεισμός στον κόμβο της Χαλκηδόνας κατά τις απογευματινές ώρες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από συνεχείς συνελεύσεις στα μπλόκα, με τους παραγωγούς να τονίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν υπάρξουν σαφείς και δεσμευτικές απαντήσεις.

Παράλληλα, το Σάββατο αναμένεται να κλείσει εκ νέου η αερογέφυρα στη Νίκαια, ενώ στη Λάρισα θα εφαρμοστεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Πλατυκάμπου. Η αερογέφυρα, η οποία είχε δοθεί προσωρινά σε χρήση και διευκόλυνε αισθητά τη διέλευση των οχημάτων, θα τεθεί ξανά εκτός κυκλοφορίας και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ανοίξει εκ νέου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες διευκρινίζουν ότι τη Δευτέρα θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων δρόμων, ωστόσο θα υπάρχουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι δρόμοι θα ανοίγουν, ώστε να διευκολύνονται οι εκδρομείς. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς η κυκλοφορία θα διεξαχθεί με το ίδιο καθεστώς που εφαρμόστηκε και τα Χριστούγεννα, με τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα να εκτρέπονται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και να επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Κιλελέρ.

Μάλγαρα και Χαλκηδόνα στο επίκεντρο

Στα Μάλγαρα, το Σάββατο στις 12:00, προγραμματίζεται επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται νέες δράσεις και από τα υπόλοιπα μπλόκα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, η κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ελεύθερη.

Στη Χαλκηδόνα, μετά τις 15:00, έχει ανακοινωθεί συμβολικός αποκλεισμός του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, διάρκειας δύο έως τριών ωρών. Την ίδια στιγμή, έχουν προγραμματιστεί συσκέψεις αγροτών στο Δερβένι και στα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί και προσωρινό κλείσιμο στο τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες απευθύνουν κάλεσμα προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να βρεθούν την Κυριακή στα μπλόκα, τόσο για ανταλλαγή ευχών όσο και για να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους.

«Δεν κάνουμε πίσω αν δεν δοθούν λύσεις»

Μετά την ολοκλήρωση των εορτών, οι αγρότες προαναγγέλλουν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμών παρακαμπτηρίων οδών και λιμανιών. Την Κυριακή και τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί συμβολικές δράσεις στη Νίκαια, ενώ από την Τρίτη θα επανέλθει το καθεστώς διευκόλυνσης των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα, δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξουν ουσιαστικές και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνεται ότι από τα 27 αιτήματα, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας, ενώ εξετάζονται μέτρα για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία.

Την ίδια ώρα, αγρότες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στα μπλόκα και οργανώνουν νέες κινητοποιήσεις για τις επόμενες ημέρες.

Πρωτοχρονιά στους δρόμους

Τα μπλόκα διατηρούνται σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα κατά μήκος των εθνικών οδών. Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία, καθώς παραμένουν ανοιχτές μία ή δύο λωρίδες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας πρόχειρα γιορτινά τραπέζια και ανάβοντας φωτιές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται και μέσα στις ημέρες των εορτών.