Μία πολύ δύσκολη βίωσε άνδρας που ήταν σε βάρκα που έπλεε ανοιχτά της Χαλκίδας όταν είδε μία μαύρη σκιά να τον πλησιάζει.

Το βίντεο, όπως μεταδίδει το evianews.com μπορεί να είναι λίγα χρόνια πριν, αλλά είναι συγκλονιστικό, μιας και δείχνει μια μαύρη σκιά μέσα στη θάλασσα. Η θαλάσσια περιοχή της Χαλκίδας ήταν γαλήνια, όταν όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είδε κάτι ανεξήγητο μέσα στη θάλασσα.

Έμεινε ακίνητος και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό το μεγάλο πλάσμα που έρχονταν προς τη βάρκα του και ξαφνικά κατάλαβε πως ήταν ένα μεγάλο θηλαστικό.