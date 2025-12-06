Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στην Αθήνα, σήμερα, Σάββατο 6/12 λόγω των συγκεντρώσεων με αφοργμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

«Δρακόντεια» αναμένεται να είναι είναι τα μέτρα της Αστυνομίας με στόχο την αποφυγή επεισοδίων.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστός από τις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου θα κλείσει στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.