Τραγική ήταν η κατάληξη του δυστυχήματος που συνέβη χθες, Παρασκευή περίπου στις 15:30 στη Σούδα στα Χανιά της Κρήτης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Πρόκειται για έναν 45χρονο, αθλητή με αναπηρία, αγαπητό και γνωστό στη Σούδα, που βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, την ώρα που κινείτο στο ύψος του super market της περιοχής, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο 45χρονος προσέκρουσε στο πίσω παρμπρίζ που θρυμματίστηκε με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί βαριά.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενήργησε το Λιμενικό.