Όταν η Sylvie Delezenne, ειδικός στο μάρκετινγκ από τη Λιλ, έψαχνε δουλειά το 2015, ενθουσιάστηκε όταν επικοινώνησε μαζί της υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, προσκαλώντας την στο Παρίσι για συνέντευξη.

«Ήταν όνειρό μου να δουλέψω στο υπουργείο Πολιτισμού», δήλωσε.

Αντί όμως να βρει δουλειά, η Delezenne, 45 ετών, είναι σήμερα μία από περισσότερες από 240 γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας για χορήγηση διουρητικών σε γυναίκες χωρίς τη γνώση τους σε έναν χώρο που ποτέ δεν περίμεναν να στοχοποιηθούν: σε συνεντεύξεις για δουλειά.

Δικαστής διερευνά τις καταγγελίες ότι, σε διάστημα εννέα ετών, δεκάδες γυναίκες που είχαν δώσει συνέντευξη για δουλειές στον ανώτερο δημόσιο υπάλληλο Christian Nègre, είχαν πιει καφέ ή τσάι που τους προσφέρονταν, που είχαν αναμιχθεί με ισχυρό και παράνομο διουρητικό, το οποίο εκείνος ήξερε ότι θα τις έκανε να θέλουν να ουρήσουν.

Οι γυναίκες λένε ότι ο Nègre συχνά πρότεινε να συνεχιστούν οι συνεντεύξεις έξω, σε μεγάλους περιπάτους μακριά από τουαλέτες. Πολλές θυμούνται την αγωνία να πάνε στην τουαλέτα και να νιώθουν ολοένα και πιο άσχημα. Κάποιες, σε απόγνωση, ουρήθηκαν δημόσια ή δεν πρόλαβαν να φτάσουν στην τουαλέτα. Κάποιες ένιωσαν ντροπή και αποτυχία που επηρέασαν τη ζωή τους, λένε.

«Την εποχή εκείνη, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιου είδους επίθεση», δήλωσε η Delezenne.

Οι φερόμενες επιθέσεις ήρθαν στο φως το 2018, μετά από καταγγελία συναδέλφου ότι ο Nègre προσπάθησε να φωτογραφήσει τα πόδια μιας ανώτερης υπαλλήλου, προκαλώντας έρευνα της αστυνομίας. Οι αξιωματικοί βρήκαν ένα υπολογιστικό φύλλο με τίτλο «Experiments», όπου φέρεται να είχε σημειώσει τις φορές που χορηγήθηκαν τα διουρητικά και τις αντιδράσεις των γυναικών.

Το 2019, αφαιρέθηκε από το υπουργείο και τη δημόσια υπηρεσία, και ο Nègre τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική επίθεση. Η δικηγόρος του, Vanessa Stein, δήλωσε ότι δεν θα κάνει σχόλια όσο διαρκεί η έρευνα. Περιμένοντας τη δίκη, ο Nègre συνέχισε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Louise Beriot, δικηγόρος για αρκετές από τις γυναίκες, δήλωσε για τα φερόμενα περιστατικά: «Υπό το πρόσχημα μιας σεξουαλικής φαντασίας, πρόκειται για εξουσία και κυριαρχία πάνω στο γυναικείο σώμα … μέσω ταπείνωσης και ελέγχου».

Αρκετές γυναίκες που εμπλέκονται στην έρευνα λένε ότι η υπόθεσή τους χρειάζεται υπερβολικά πολλά χρόνια για να φτάσει σε δίκη, αυξάνοντας μόνο το τραύμα τους. «Έξι χρόνια μετά, περιμένουμε ακόμα δίκη, και αυτό είναι απίστευτο», δήλωσε μία από τις γυναίκες, γνωστή με το ψευδώνυμο Émilie. «Πηγαίνει πολύ αργά. Η διαδικασία της δικαιοσύνης προκαλεί περισσότερο τραύμα παρά ίαση. Αυτό δεν είναι που υποτίθεται ότι κάνει η δικαιοσύνη».

Πώς τους έδινε τα διουρητικά

Η Delezenne ήταν 35 ετών όταν προσκλήθηκε στο κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού κοντά στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και οδηγήθηκε από τον Nègre σε αίθουσα συνεδριάσεων. Από ευγένεια, είπε ότι δέχτηκε τον καφέ που της προσφέρθηκε. «Σε μια συνέντευξη δεν θα έλεγα ποτέ όχι», είπε.

Η αυτόματη μηχανή ήταν σε πολυσύχναστο διάδρομο, και η Delezenne είπε ότι πάτησε η ίδια το κουμπί για έναν ελαφρώς γλυκό καφέ. Ο Nègre φέρεται να πήρε το φλιτζάνι της, χαιρέτησε έναν συνάδελφο, πέρασε απέναντι στον διάδρομο και επέστρεψε για να της το παραδώσει. Φέρεται να πρότεινε να πάνε έξω για να δουν κάποια μνημεία, προσθέτοντας: «Ο καιρός είναι υπέροχος, θα συνεχίσουμε τον περίπατο;»

Η Delezenne είπε ότι την οδήγησαν στους Κήπους του Τουιλερί για πολύωρες ερωτήσεις, με όλη τη διαδικασία της συνέντευξης να διαρκεί αρκετές ώρες. Εστίαζε στην ανάγκη της για δουλειά, καθώς είχε αφήσει την προηγούμενη θέση της για λόγους υγείας και γνώριζε ότι οι οικονομίες της μειώνονταν.

«Αλλά ένιωθα όλο και μεγαλύτερη ανάγκη να ουρήσω», είπε. «Τα χέρια μου έτρεμαν, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ιδρώτας κυλούσε από το μέτωπό μου και κοκκίνιζα. Είπα: “Θα χρειαστώ ένα διάλειμμα.” Αλλά εκείνος συνέχισε να περπατά».

Τελικά, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί: «Δεν ήμουν καλά, σκέφτηκα τι να κάνω;» Έπρεπε να σκύψει στο πλάι ενός τούνελ που οδηγούσε σε γέφυρα πεζών πάνω από τον Σηκουάνα. «Πλησίασε, έβγαλε το σακάκι του και είπε: “Θα σε καλύψω.” Το βρήκα περίεργο», είπε.

Ήταν καταρρακωμένη. «Σκέφτηκα: “Έχω καταστρέψει τη συνέντευξή μου.”» Στο δρόμο για το σπίτι ένιωθε αφύσικη δίψα και ήπιε γρήγορα λίτρα νερού. «Τα πόδια μου είχαν πρηστεί τόσο που αιμορραγούσαν από την τριβή με τα παπούτσια μου».

«Ο θυμός δεν φεύγει»

Στους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν, η Delezenne κατηγορούσε τον εαυτό της. Απέφευγε να πάει στο Παρίσι και σταμάτησε να υποβάλλει αιτήσεις για δουλειά. «Είχα εφιάλτες, ξέσπασμα θυμού. Δεν έψαχνα δουλειά, νόμιζα ότι ήμουν άχρηστη», είπε.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2019, ήρθε σε επαφή μαζί της η αστυνομία. Ανέφερε ότι ανακάλυψε ότι τα στοιχεία της είχαν καταγραφεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο, μαζί με φωτογραφίες των κάτω άκρων της. Από τότε διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες. «Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει η υπόθεση σε δίκη με βαραίνει», είπε. «Ο θυμός δεν φεύγει».

Μια άλλη γυναίκα που επικοινώνησε η αστυνομία είναι η Anaïs de Vos, που ήταν 28 ετών όταν υπέβαλε αίτηση για θέση βοηθού διεύθυνσης στο υπουργείο Πολιτισμού το 2011. Δεν πίνει συνήθως καφέ. «Αλλά σε μια συνέντευξη, όταν κάποιος προσφέρει καφέ, ειδικά ο διευθυντής, λες ναι», είπε. Ο Nègre πήγε σε μια γωνιά της αίθουσας για να τον ετοιμάσει ο ίδιος, είπε.

Πρότεινε να περπατήσουν έξω, αλλά η de Vos χρειάστηκε τουαλέτα και ζήτησε να επιστρέψουν επειδή κρύωνε. Αντί γι’ αυτό, είπε, πέρασαν τον δρόμο προς την όχθη του Σηκουάνα.

Όταν εξέφρασε την ανάγκη της για τουαλέτα, είπε: «Με κοίταξε στα μάτια και είπε: “Πρέπει να πας;” Ήταν σαν ενήλικος να μιλάει σε παιδί. Το βρήκα παράξενο, οπότε απάντησα ψυχρά». Έδειξε σε μια αποθήκη κάτω από μια γέφυρα, αλλά εκείνη αρνήθηκε. «Υπήρχε ένα προειδοποιητικό φως στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Ο Nègre πρότεινε να πάνε προς το Λούβρο. Αλλά η τουαλέτα που βρήκε η de Vos κόστιζε 1 ευρώ και είχε αφήσει την τσάντα της στο υπουργείο, νομίζοντας ότι δεν θα αργούσαν. Δεν είχε χρήματα και εκείνος είπε ότι δεν είχε να της δανείσει.

Τελικά, αδυνατώντας να αντέξει, μπήκε σε ένα καφέ. Η τουαλέτα ήταν στον επάνω όροφο και μόλις είδε την πόρτα, άρχισε να βρέχει τα ρούχα της. Στο τρένο αργότερα, είπε, ένιωσε «πολύ άρρωστη και σαν να επρόκειτο να λιποθυμήσω».

«Ήταν ένα τεράστιο σοκ»

Δεν αιφνιδιάστηκε όταν ήρθε σε επαφή μαζί της η αστυνομία το 2019. «Πάντα ένιωθα ότι κάτι ήταν περίεργο», είπε. «Το σύστημα δικαιοσύνης πήρε πολύ χρόνο… Για μας, είναι σαν να θυματοποιούμαστε για δεύτερη φορά».

Η Émilie, της οποίας η δικηγόρος της συνέστησε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο επειδή η έρευνα συνεχίζεται, ήταν 29 ετών και καταξιωμένη στον χώρο της τέχνης όταν ξεκίνησε να ψάχνει νέα δουλειά το 2017. Επικοινώνησε μαζί της ο Nègre και την προσκάλεσε στο περιφερειακό πολιτιστικό γραφείο στο Στρασβούργο, όπου εργαζόταν τότε. Της πρόσφερε τσάι και έφυγε από το δωμάτιο για να το ετοιμάσει ο ίδιος, πριν συνεχίσουν τη συνέντευξη με περιπάτους κατά μήκος του ποταμού και επίσκεψη στον καθεδρικό ναό, που διήρκεσε δύο ώρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε.

Είπε: «Ήθελα να πάω στην τουαλέτα, αλλά είπε: “Δεν υπάρχουν τουαλέτες εδώ. Ας συνεχίσουμε.” Περπατούσε πολύ, πολύ αργά, σταματώντας για να κάνει ερωτήσεις. Ένιωθα ζάλη, σκέφτηκα ότι ίσως λιποθυμήσω». Τελικά, επέστρεψε και την οδήγησε απευθείας σε ιδιωτική τουαλέτα που βρισκόταν δίπλα στο γραφείο του. «Ένιωσα πραγματικά περίεργα», είπε.

Δύο χρόνια αργότερα, άκουσε για έρευνα για φερόμενη χορήγηση διουρητικών από ανώνυμο πρόσωπο στο υπουργείο Πολιτισμού. «Ξαφνικά όλα έγιναν κατανοητά, αλλά ήταν ένα τεράστιο σοκ», είπε. Κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία. Αποχώρησε από τη δουλειά της στο Στρασβούργο και αργότερα εγκατέλειψε τη Γαλλία.

Ορισμένες γυναίκες κέρδισαν αποζημίωση σε πολιτική υπόθεση κατά του κράτους, όπου το ίδιο το υπουργείο Πολιτισμού δεν βρέθηκε υπαίτιο. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου δήλωσε ότι δεσμεύεται να αποτρέπει την παρενόχληση και τη σεξουαλική βία και να παρέχει υποστήριξη στις επιζώσες.

Το συνδικάτο CGT Culture δήλωσε: «Θέλουμε το υπουργείο να αναγνωρίσει την ευθύνη του ως εργοδότης – υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα, που επέτρεψε σε έναν ανώτερο δημόσιο υπάλληλο να ενεργεί έτσι για μια δεκαετία». Το συνδικάτο ανέφερε ότι άλλοι υπάλληλοι είχαν προηγουμένως κάνει καταγγελίες εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι φωτογράφιζε τα πόδια των γυναικών στις συνεδριάσεις.

Η Delezenne, που τώρα εργάζεται στο μάρκετινγκ για κομμωτήριο, δήλωσε: «Η προτεραιότητά μου είναι να μην ξανασυμβεί ποτέ σε κανέναν».