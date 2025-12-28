Η σταρ των «The Good Doctor» και «Misfits», Αντόνια Τόμας (Antonia Thomas), είναι η τελευταία προσθήκη στο πρωταγωνιστικό καστ της επερχόμενης κωμικής σειράς του Peacock, «Dig».

Η νέα παραγωγή αποτελεί την τηλεοπτική επιστροφή του δημιουργικού διδύμου Έιμι Πόλερ (Amy Poehler) και Μάικλ Σουρ (Mike Schur), οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά μετά το θρυλικό «Parks and Recreation».

Η Πόλερ θα έχει το ρόλο της σεναριογράφου και εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τον Σουρ, ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό των Χιου Λόρι (Hugh Laurie), Τζεραλντίν Βισβανάθαν (Geraldine Viswanathan) και Φίνα Στράζα (Fina Strazza).

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ «Excavations» της Κέιτ Μάιερς (Kate Myers), η σειρά θα επικεντρωθεί σε τέσσερις γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή στην Ελλάδα και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σταυροδρόμια στη ζωή τους. «Όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό που ήταν θαμμένο για πολύ καιρό και έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, θα βρεθούν στο στόχαστρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα».

Η Τόμας θα υποδυθεί την Clare, την επικεφαλής του εργαστηρίου και του χώρου της ανασκαφής, σύμφωνα με το Deadline. Ο χαρακτήρας της περιγράφεται ως μια γυναίκα που προέρχεται από ένα πλούσιο περιβάλλον και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθήκες της ανασκαφής.

Ο Χιου Λόρι υποδύεται τον Neville, έναν Βρετανό καθηγητή που αγαπάει με πάθος την αρχαιολογία και θεωρεί τον εαυτό του πηγή έμπνευσης για όλους όσους εργάζονται κοντά του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Στράζα έχει τον ρόλο της άπειρης βοηθού του καθηγητή Neville, ενώ η Βισβανάθαν υποδύεται την Dylan, η οποία επιστρέφει στην ανασκαφή μετά από πέντε χρόνια για να κλείσει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Το σενάριο του πιλότου συνυπέγραψαν οι Πόλερ και Σουρ, ενώ η Τζέι Τζέι Φίλμπιν (J.J. Philbin) συμμετέχει ως η τρίτη σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός.

Η σειρά είναι μια παραγωγή της Universal Television σε συνεργασία με τις εταιρείες 3 Arts Entertainment, Ocean Avenue της Σάρον Τζάκσον (Sharon Jackson), «Fremulon» του Σουρ και «Paper Kite Productions» της Πόλερ. Ο Μόργκαν Σάκετ (Morgan Sackett), η συγγραφέας Κέιτ Μάιερς και ο σκηνοθέτης Ντιν Χόλαντ (Dean Holland) θα βρίσκονται επίσης στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής.

Η Τόμας θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια στο «Two Weeks in August», μια πρωτότυπη δραματική σειρά οκτώ επεισοδίων του BBC και στο «Agatha Christie’s Tommy & Tuppence» του Britbox. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Cinemaholic, τα γυρίσματα της σειράς είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου 2026 και θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Λος Άντζελες και Ελλάδας.