Πριν από λίγες ημέρες, ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία που έκαναν λόγο για πιθανή μετακίνηση του Τετέ στη Γκρέμιο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 25χρονος επιθετικός θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου του Ράφα Μπενίτεθ και δεν βρίσκεται στη λίστα προς παραχώρηση.

Παρόλα αυτά, τα σχετικά ρεπορτάζ στη χώρα καταγωγής του ποδοσφαιριστή δεν έχουν κοπάσει και συνεχίζουν να συντηρούν το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Όπως μετέδωσε το βραζιλιάνικο μέσο GZH, η Γκρέμιο φέρεται να έχει επανέλθει δυναμικά, καταθέτοντας ανανεωμένη και οικονομικά βελτιωμένη πρόταση προς τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσφορά προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό του Τετέ, συνοδευόμενη από υποχρεωτική οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του μέσα στο 2026, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα τέσσερα με πέντε εκατομμύρια ευρώ.