Πληθαίνουν οι στρατηγικές επενδύσεις που συμφύρουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, δημιουργώντας προοπτικές για νέους προορισμούς πολυτελείας.

Πρόσφατα, η εμβληματική επένδυση των 474 εκατ. ευρώ της Hydra Rock, συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη, στη θέση Βλαχαίικα του δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, και στη θέση Μετόχι του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδος, εξασφάλισε το «πράσινο φως» του δήμου Ερμιονίδας για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

Επισημαίνεται ότι η επένδυση, που έχει χαρακτηριστεί ως «στρατηγική» και φέρει την ονομασία «Serenity Village», εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 1.750,88 στρεμμάτων και περιλαμβάνει δύο κύριες ζώνες ανάπτυξης. Η πρώτη έχει χρήση «Τουριστικού Παραθεριστικού Χωριού» και η δεύτερη «Τουρισμού – Αναψυχής».

Σύμφωνα με τους επενδυτές, το όραμα της Hydra Rock είναι η δημιουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος και Τουριστικού Χωριού, που θα διαφοροποιείται από τη λογική του «μαζικού τουρισμού», θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής καθ’ όλο το έτος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών, την ανάδειξη, προβολή και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Ελλάδας, καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Οι δύο Ζώνες

Η πρώτη ζώνη ανάπτυξης (Ζώνη 1), με χρήση «Τουριστικού Παραθεριστικού Χωριού», εκτείνεται σε επιφάνεια 1.362,32 στρεμμάτων, εκ των οποίων 926,19 στρέμματα αποτελούν την τελική επιφάνεια προς πολεοδομική αξιοποίηση, μετά την αφαίρεση ζωνών ρέματος και εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. «Η πολεοδόμηση της περιοχής θα βασιστεί σε αρχές οικολογικού σχεδιασμού και οι αντίστοιχες τουριστικές κατοικίες που θα ανεγερθούν θα φέρουν χαρακτηριστικά βιοκλιματικού σχεδιασμού, πληρώντας τα κριτήρια παθητικών κτιρίων με ετήσια κατανάλωση ενέργειας <15kWh/τ.μ.», επισημαίνεται στην ΜΠΕ.

Η δεύτερη ζώνη, με χρήση «Τουρισμού – Αναψυχής», καλύπτει συνολική έκταση 387,25 στρεμμάτων (Ζώνη 2), εκ των οποίων ~369,55 στρέμματα απομένουν καθαρά προς αξιοποίηση. Σε αυτήν τη ζώνη χωροθετείται πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 200 κλινών, με συνοδευτικές υποδομές υψηλής ποιότητας (χώροι ευεξίας, SPA, αθλητικοί χώροι, εστίαση).

Metaxa Hospitality Group

Το πράσινο φως στην επένδυση των 200 εκατ. ευρώ που «τρέχει» το Metaxa Hospitality Group στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Λασίθι, έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project «Cape Tholos», απόφαση που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου βήματος για την ανάπτυξη του έργου.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα 5 αστέρων, που θα κατασκευαστεί σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), θα είναι δυναμικότητας 1.014 κλινών. Φορέας ανάπτυξης της επένδυσης είναι η εταιρεία «ΤΕΑΒ Α.Ε.» (Maris Hotels S.A.).

Η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση της επένδυσης, υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένων όρων που κατά βάση άπτονται περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Τι προβλέπεται να προστατευθεί

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «στις προπαρασκευαστικές εργασίες, πριν την έναρξη των εργασιών, να γίνει υποχρεωτικά η χαρτογράφηση των πληθυσμών των ειδών Ορχεοειδών (Orchidaceae) και γεωφύτων (όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ και την ΕΟΑ), η σήμανση των πληθυσμών αυτών και η πρόβλεψη να προστατευτούν κατά τον τελικό σχεδιασμό των έργων.

Πρέπει να επιδιωχθεί η in situ διατήρηση των πληθυσμών, καθώς η μεταφύτευση είναι επισφαλής, λόγω της συμβίωσης των περισσότερων ειδών ορχεοειδών με μυκορριζικούς μύκητες. Όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να υλοποιηθούν από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με καταγραφή των ενεργειών και των αποτελεσμάτων. Επειδή τα περισσότερα από τα είδη αυτά αναπτύσσονται υπέργεια την άνοιξη, θεωρούμε ότι οι εργασίες αυτές είναι καλό να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026».

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, ένας όρος προβλέπει την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο σχεδιασμός

Το σχεδιαζόμενο Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα θα αποτελείται από ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στο οποίο εντάσσονται εγκαταστάσεις SPA, καθώς και πλήρες φάσμα χώρων εστίασης και αναψυχής. Επίσης, βάσει σχεδιασμού, το έργο θα περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο.

Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους λειτουργικές ενότητες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος περιλαμβάνουν χώρους υποδοχής και διοίκησης, ποικιλία τύπων σουιτών (standard, executive, presidential), αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, εγκαταστάσεις εστίασης (εστιατόρια, lounge bar, BBQ), εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστηρίου, παιδότοπο, βιβλιοθήκη, χώρους αποθήκευσης και logistics, καθώς και αυτόνομα υποσυστήματα όπως το Sea Beach Club, το Water Sports Center και το κλειστό Sports Club.

Τέλος, το τουριστικό συγκρότημα προβλέπεται να αναπτυχθεί στη βάση δύο διακριτών ενοτήτων:

Την ενότητα «Luxury Resort» (δυτικό τμήμα), στην οποία χωροθετείται το ξενοδοχείο 5 αστέρων με συνολική δυναμικότητα 370 κλινών, κατανεμημένων σε κεντρικό κτίριο και επιμέρους μονάδες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις SPA, αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια, εξωτερικές πισίνες και παιδικούς χώρους.

Την ενότητα «Cape Tholos Residences» (ανατολικό τμήμα), όπου προβλέπονται 58 Non-Branded επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, 3 έως 5 υπνοδωματίων, όλες με ιδιωτικές πισίνες και θέα προς τη θάλασσα.