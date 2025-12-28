Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε χάσει τη ζωή της στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022. Η άτυχη γυναίκα και σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον γιο, όπως προέκυψε από τα νέα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας και τα στοιχεία του ελληνικού FBI που διερευνούσε την υπόθεση.

Την ηλικιωμένη γυναίκα σκότωσε στο διαμέρισμά της ο 60χρονος γιος της, ο οποίος της έδωσε υπνωτικά χάπια για να τη ναρκώσει, στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα προκειμένου να σβήσει τα ίχνη του και να το κάνει να φανεί σαν δυστύχημα.

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καυγάδες λόγω οικονομικών προστριβών, καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε ο ίδιος.

Ο 60χρονος, μάλιστα, εμφανιζόταν ακόμη και σε τηλεοπτικές εκπομπές και δήλωνε ότι ο θάνατος της μητέρας του είχε προκληθεί από τη φωτιά. «Δεν έχω κάτι να πω γι’ αυτό, έχει τελειώσει η υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει κάποιο θέμα, να το κάνουμε θέατρο τώρα; Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα», είχε δηλώσει στην εκπομπή του Mega «Φως στο Τούνελ».

«Εγκληματικές παραλείψεις»

«Εδώ έχουν γίνει εγκληματικές παραλείψεις από κάποιους», τόνισε σε σημερινές τηλεοπτικές δηλώσεις ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «κατ’ αρχήν από αυτούς που μπήκαν πρώτοι στο διαμέρισμα. Μπαίνεις μέσα σε ένα διαμέρισμα. Βλέπεις μια γιαγιά, η οποία έχει καεί στον καναπέ. Και μυρίζεις τη βενζίνη. Λες ότι πήρε φωτιά γιατί κάπνιζε, όπως μας είπε ο γιος και αναλαμβάνει η Πυροσβεστική; Και αναλαμβάνει η Πυροσβεστική. Η Πυροσβεστική έκανε καλή δουλειά γιατί μέσα σε δύο ημέρες τότε έβγαλε το πόρισμα τότε ότι η φωτιά δεν προήλθε από καύτρα τσιγάρου, αλλά από ζωντανή φλόγα, από αναπτήρα.

Άλλη παράλειψη: έκαναν έναν χρόνο να βγουν οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές έδειξαν ότι η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ήταν πολύ χαμηλή, 5%. Ένας άνθρωπος που καπνίζει και χωρίς να έχει εισπνεύσει καπνό από φωτιά, μπορεί να σου βγάλει τόσο μονοξείδιο η μέτρηση.

Βρέθηκε επίσης ότι είχε καταναλώσει ηρεμιστικές ουσίες σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται ότι μπήκε μέσα, καθώς είχε μόνο αυτός κλειδιά. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Της έδωσε χάπια. Όταν ήρθε σε καταστολή, μετά προφανώς την έπνιξε γιατί αν ήταν ζωντανή, ακόμη και σε καταστολή και της έβαλε φωτιά να την κάψει, τότε θα υπήρχε μεγαλύτερη εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα. Άρα πρώτα τη σκότωσε και μετά της έβαλε φωτιά».