Ένα από τα πιο εκτεταμένα πακέτα πολιτικών για την αντιμετώπιση της ανεργίας των τελευταίων ετών ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο εξάμηνο. Περίπου 70.000 άνεργοι σε όλη τη χώρα αναμένεται να ωφεληθούν από επτά διακριτές δράσεις, οι οποίες διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος του σχεδίου είναι αφενός η δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα για ομάδες που παραμένουν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας.

Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία εξάρει το έργο του εν λόγω φορέα. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είναι κοινός τόπος ότι τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει αλλάξει πίστα και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα».

Το νέο πλέγμα λοιπόν μέτρων έχει σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, αλλά και τις ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την απασχόληση. Στο επίκεντρο των επικείμενων δράσεων θα βρίσκονται οι γυναίκες, οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν ή να διατηρήσουν μια θέση εργασίας.

Η πρώτη δράση που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή θα αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες και ειδικότερα τις μητέρες ανήλικων παιδιών. Προβλέπεται η πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες παιδιών έως 15 ετών, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στην εργασία. Οι θέσεις θα είναι τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης και θα έχουν διάρκεια από 12 έως 18 μήνες. Η οικονομική στήριξη προς τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.004 ευρώ τον μήνα, καλύπτοντας έως και το 80% του κόστους εργασίας για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αγγίζει τα 101,8 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ΔΥΠΑ.

Η δεύτερη παρέμβαση στρέφεται στη νεανική επιχειρηματικότητα και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. Μέσω του προγράμματος προβλέπεται η ίδρυση περισσότερων από 2.100 νέων επιχειρήσεων, με κάθε δικαιούχο να λαμβάνει συνολική επιχορήγηση 17.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση δεν δίνεται εφάπαξ, αλλά κατανέμεται σε τρία στάδια κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να ενισχύεται η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμμετοχή γυναικών και σε δραστηριότητες που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή ανάπτυξη, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 37 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη δράση θα αφορά την ένταξη νέων χωρίς επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Από τις αρχές του 2026 θα ξεκινήσει πρόγραμμα 12μηνης απασχόλησης για σχεδόν 6.000 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο το μισθολογικό όσο και το μη μισθολογικό κόστος, με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως τα 1.256 ευρώ τον μήνα ανά θέση. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και στοχεύει να προσφέρει στους νέους την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Η τέταρτη παρέμβαση εστιάζει στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση περιοχών με υψηλή ανεργία. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως η Καστοριά, η Αχαΐα, οι Σέρρες, η Ρόδος και περιοχές της Δυτικής Αττικής. Οι άνεργοι που θα ενταχθούν μπορούν να λάβουν επιχορήγηση 14.800 ευρώ για διάστημα ενός έτους, με το συνολικό κονδύλι να ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η πέμπτη δράση θα είναι και η μεγαλύτερη σε έκταση, καθώς αφορά περίπου 40.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας. Η επιδότηση προς τις επιχειρήσεις κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας για διάστημα 12 μηνών, ενώ ο προϋπολογισμός φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το προηγούμενο τρίμηνο.

Η έκτη δράση αφορά ειδικά την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία. Προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 3.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με επιδότηση που φτάνει έως τα 1.004 ευρώ τον μήνα και διάρκεια έως 18 μήνες. Στο πρόγραμμα εντάσσονται, μεταξύ άλλων, άτομα με αναπηρία, θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, αποφυλακισμένοι, άτομα που έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απεξάρτησης και άλλες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην απασχόληση.

Η έβδομη και τελευταία παρέμβαση αφορά στοχευμένα προγράμματα για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους αναμένεται να υλοποιηθούν δράσεις για την επαγγελματική επανένταξη εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας των πυρκαγιών στην Αττική, αλλά και για πρώην εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν χαρακτήρα στήριξης και αποσκοπούν στην ταχύτερη επιστροφή των πληγέντων στην αγορά εργασίας.