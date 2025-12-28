Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά την Πρωτοχρονιά. Η πλειονότητα των αγροτών θέτει ορίζοντα μιας εβδομάδας μέχρι την πανελλαδική σύσκεψη. Όμως, στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι 18 μπλόκων, μετά από σύσκεψη που έκαναν, ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση, ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντησή τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο, ουσιαστικό και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες-συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Στη Νίκαια, πάντως, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών στη Μακεδονία

Στο μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και οι οδηγοί χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Στο τελωνείο Ευζώνων θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).