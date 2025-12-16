Ιδιαιτέρως κρίσιμη θεωρείται η ημέρα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς σήμερα, Τρίτη οι αγρότες θα δώσουν την απάντησή τους στο νέο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο και θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.

Οι αγρότες φέρεται να αναγνωρίζουν πως η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ERTNews μέχρι το απόγευμα της σημερινής ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων οι αγρότες

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, ανοιχτές γέφυρες διαλόγου με τους αγρότες κρατά η κυβέρνηση, προχωρώντας σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε.

Απαράβατος όρος είναι να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επηρεαστούν άλλες κρίσιμες υποδομές από τις κινητοποιήσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε τους άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας, υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία,

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας,

και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

«Aσπιρίνες τα μέτρα»

Ως «ασπιρίνες» χαρακτήρισαν σε πρώτη φάση, οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, ενώ προς το παρόν απορρίπτουν το ενδεχόμενο διαλόγου.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στις 14:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, με μεγάλες καθυστερήσεις.

Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Χθες, οι αγρότες του Κάστρου ανέλυσαν τα αιτήματά τους στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τους επισκέφθηκε στο σημείο, ενώ οι αγρότες στη Θήβα μοίρασαν τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς στο ύψος της Ριτσώνας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τέλος, από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο μεταξύ, παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στις 6:30 το απόγευμα χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ένα από τα σενάρια που πλέον φαντάζει ιδιαίτερα πιθανό είναι ο επ’ αόριστον αποκλεισμός και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη.