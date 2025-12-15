Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων μέσω διαλόγου, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε ότι τα 30 αιτήματα των αγροτών έφτασαν τελικά στο υπουργείο μέσω email και εξετάζονται. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ορισμένα εξ αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι ελάχιστες εγγυημένες τιμές, σημειώνοντας ότι σε μια ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται μονομερώς.

«Η ένταση των κινητοποιήσεων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την οικονομική δραστηριότητα, κάτι που μπορεί να στραφεί τελικά και εναντίον των ίδιων των αγροτών», είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Είναι η στιγμή, ενόψει και των Χριστουγέννων, να δρομολογήσουμε μια διαφορετική εξέλιξη», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει εκτόνωση και ουσιαστικές λύσεις.

«Χωρίς ΑΑΔΕ, συνεχίζεται η παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Η μοναδική δυνατότητα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν τιμούν κανέναν είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στους κτηνοτρόφους και την ευλογιά, σημείωσε ότι η Ελλάδα δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη, έως 250 ευρώ ανά ζώο, ενώ συνολικά οι παρεμβάσεις –αποζημιώσεις θανάτου, ζωοτροφών και απώλειας εισοδήματος– ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ.