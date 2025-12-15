Βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες. Μετά το «όχι» στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο ενισχύουν τα μπλόκα τους και βγάζουν στους δρόμους της χώρας μας ακόμα περισσότερα τρακτέρ.

Οι παραγωγοί χαρακτηρίζουν προσχηματική τη συζήτηση με την κυβέρνηση και ζητούν δεσμεύσεις για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων που απέστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαμηνύοντας πως είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Οι αγρότες παραμένουν με τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης, του Μπράλου, των Μικροθήβων, της Νίκαιας και των Μαλγάρων.

Σήμερα, Δευτέρα 15/12 θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας όπου θα γίνει η δίκη των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Μπλόκα έχουν επίσης στηθεί και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Πλέον φαίνεται να υπάρχει πανελλαδική ενότητα, καθώς τα διάσπαρτα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα σχεδιάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον, με στόχο να δοθεί λύση στα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας.

Αύριο, Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών

Τα αιτήματα εστάλησαν από τους αγρότες που μετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Αναλυτικά τα αιτήματα

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ

Σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων».