Επιμένει στον διάλογο η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά των αγροτών τίθενται όροι για να οριστεί συνάντηση με μια μακροσκελή λίστα αιτημάτων, τα οποία ζητούν να ικανοποιηθούν. Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι όταν προβάλλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, αυτά μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός.

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις με τους αγρότες να συνεδριάζουν στη Νίκαια της Λάρισας και να δημοσιοποιούν αυτή τη λίστα αιτημάτων, η οποία θα σταλεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, η κατάσταση μοιάζει αδιέξοδη.

Οι αγρότες ζητούν:

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις, είτε από αποζημιώσεις, είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Καλούν τόσο τους αγρότες όσο και την αντιπολίτευση να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη Βουλή.

Ο Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, τα κάλεσε να πάρουν καθαρή θέση: «Συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Συμφωνείτε με την κλιμάκωση; Να το πείτε στην κοινωνία».

Κυβερνητικά στελέχη θέτουν τις κόκκινες γραμμές και τονίζουν ότι οι βέλτιστες λύσεις για το αγροτικό θα βρεθούν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Και καθιστούν σαφές ότι, όπως είπε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια και εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των πολιτών, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου.

Και απευθύνονται για ακόμα μια φορά στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα – κάτι που αναμένεται να πράξει για ακόμα μια φορά και ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του – λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους.

Ότι κατανοούν πως μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, μετά από τόσα προβλήματα, τα οποία προέκυψαν από αυτή την κρίση, ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη.

Και θυμίζουν ότι η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Έδωσε λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μείωσε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, δίνονται περισσότερα χρήματα στους αγρότες, σε επίπεδο ενισχύσεων.

Και ξεκαθαρίζουν πως οι πρακτικές του «λεφτά υπάρχουν» ανήκουν στο παρελθόν.