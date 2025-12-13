Η πρώτη αντίδραση μετά την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος, βρισκόμενος στο βήμα της Βουλής, είπε τα εξής:

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Και είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει από πραγματικά λεφτά και όχι από λεφτόδεντρα, όσα μπορεί να δίνει. Εμείς δώσαμε λύση για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή πετρελαίου στα αγροτικά μηχανήματα, μείωση ΦΠΑ και φέτος δίνονται περισσότερα χρήματα από ό,τι πέρσι..

Οι αγρότες έχουν δίκιο να υποβάλλουν τα αιτήματα. Αλλά όταν προβάλλεις αυτά τα αιτήματα χωρίς να θες να τα συζητήσεις, τότε ο διάλογος είναι προσχηματικός.

Επαναλαμβάνω την έκκληση του πρωθυπουργού για διάλογο, με ανοιχτούς δρόμους»,

Αγρότες: «Όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση – Ετοιμάζουν λίστα με αιτήματα

Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των αγροτών από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας, που είχε ως στόχο να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά και τη δημόσια πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για συνάντηση μαζί τους τη Δευτέρα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να μην αποδεχθούν τη συνάντηση που πρότεινε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέλη των συνδικαλιστών προσανατολίζονται στη σύνταξη λίστας με τα αιτήματά τους, την οποία σκοπεύουν να αποστείλουν στον πρωθυπουργό, αναμένοντας πρώτα σαφείς απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συνάντηση.

Εφόσον οι απαντήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν γνωστοποιήσει, τότε θα κατέβουν στην Αθήνα για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μόνο έτσι θα προσέλθουμε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό» έλεγαν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.