Ένας 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου το βράδυ της Παρασκευής (2/1), σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με το Tempo24 οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, εντόπισαν δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο στον Πύργο, την καβάτζα όπου ο ανήλικος είχε αποκρύψει εννέα ισοβαρείς συσκευασίες, με κάνναβη, συνολικού βάρους -9,35- γραμμαρίων.

Ο ανήλικος συνελήφθη στον χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών, ενώ σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του ανηλίκου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.