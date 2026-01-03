Ώρες αγωνίας για την ελληνική κοινότητα που ζει στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε επικοινωνία της ΕΡΤ με κατοίκους του Καράκας, μεταφέρθηκε η εικόνα που επικρατεί στην πόλη, στην οποία υπάρχει «σιωπητήριο» και όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Π. Ευάγγελος, ιερέας ορθόδοξων κοινοτήτων Βενεζουέλας, είπε ότι το ξημέρωμα που σημειώθηκαν οι επιθέσεις, επικοινώνησε με μέλη της κοινότητας οι οποίοι του είπαν ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο, αλλά είναι καλά στην υγεία τους. «Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε και πρόσθεσε ότι αυτό που γνωρίζουν μέχρι τώρα είναι ότι ο στρατός θα κλείσει τους δρόμους στο Καράκας.

Πολίτης που ήρθε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα, μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στο Καράκας όπως την περιέγραψαν οι συγγενείς του. «Ο φόβος είναι μεγάλος, μπορεί να βομβαρδίσουν ξανά, αυτό φοβούνται, όλοι έχουν όπλα, όλες οι ομάδες.

Τέλος, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι οι περίπου 300 Έλληνες που ζουν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας περίμεναν εδώ και 4-5 μήνες κάτι τέτοιο και αυτές τις ώρες βρίσκονται ψύχραιμοι κλεισμένοι στα σπίτια τους, αλλά δεν ανησυχούν, ενώ τόνισε κλείνοντας ότι έχουν σχέδιο ώστε να αντιμετωπίσουν μια κλιμάκωση της κατάστασης.