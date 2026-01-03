Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα λόγω των αγροτικών μπλόκων, ενώ αντίθετα ελεύθερα γίνεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο της Νίκης, με τους συγκεντρωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και στις τρεις περιοχές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, κλειστό για τα φορτηγά θα είναι μέχρι τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου ο δρόμος και στα δύο ρεύματα έχει αποκλειστεί από τις 18.00.

Νωρίτερα σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στην πόλη του Κιλκίς, όπου νεαροί έριξαν σιτάρι, βαμβάκι και άχυρα στην είσοδο του γραφείου του βουλευτή Γεώργιου Γεωργαντά, αντιπροέδρου της Βουλής.

Μέχρι τα μεσάνυχτα θα παραμείνει κλειστό για τα φορτηγά το τελωνείο του Προμαχώνα, που αποτελεί το συχνότερο «πέρασμα» μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και το οποίο οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι «έκλεισαν» στις 12 το μεσημέρι.

Ανοιχτός για όλα τα οχήματα, τόσο σήμερα, όσο και αύριο, θα παραμείνει ο δρόμος στο τελωνείο της Νίκης, εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν αύριο, στην τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων περίπου 50 μπλόκων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων.