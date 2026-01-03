«Πιστοί» στα μπλόκα παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς έκλεισε πριν από λίγο η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας μεταξύ των κόμβων Γλαύκου – Κ1 λιμάνι Πάτρας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου της Πάτρας.

Θυμίζεται ότι το μέλλον των κινητοποιήσεων κρίνεται από την πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα.

Εισηγήσεις υπάρχουν τόσο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με απόφαση του πανελλαδικού οργάνου, όσο και για παραπομπή των όποιων αποφάσεων στα κατά τόπους αγροτικά μπλόκα, ανάλογα με τις απόψεις που επικρατούν κατά περίπτωση.

Υπάρχει πλέον στο τραπέζι και η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσε το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης.