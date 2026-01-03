Τα χαρτιά της στο τραπέζι άνοιξε για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση όσον αφορά στο αγροτικό ζήτημα απευθυνόμενη από τη μια σε όσους βρίσκονται στα μπλόκα και από την άλλη κατηγορώντας την αντιπολίτευση για δημαγωγία.

«Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», σχολίαζε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος όσον αφορά στην εμμονή των αγροτών να μην προσέρχονται στον διάλογο. Στο Μέγαρο Μαξίμου ελπίζουν ότι έστω και την ύστατη ώρα οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα θα αποφασίσουν σήμερα και αύριο να συζητήσουν με την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των αγροτών, αλλά όλα θα κριθούν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει αύριο στα Μάλγαρα, όπου και αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 50 μπλόκα.

Χθες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ήταν ξεκάθαρος λέγοντας ότι 3,82 δις δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα το 2025 και συνεπώς «δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην προσέρχονται στον διάλογο». Υπογράμμισε επίσης ότι το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024.

«Όταν στήνεις μπλόκα, προκαλείς εκ των πραγμάτων δυσκολίες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και ταυτοχρόνως αρνείσαι να προσέλθεις σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, δικαιούται κάθε καλόπιστος τρίτος να διατυπώνει μια μεγάλη απορία για αυτή τη στάση. Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες; Δικαιούνται, νομίζω, οι Έλληνες πολίτες μια απάντηση» είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό που τονίζεται σε κάθε ευκαιρία είναι ότι η ανοχή που επιδείχθηκε και όσον αφορά στην τήρηση της νομιμότητας εκ μέρους των αγροτών δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί εκτός του ότι παραβιάζεται το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, υπάρχει και οικονομική ζημία η οποία διογκώνεται μέρα με την ημέρα και μπορεί να έχει επιπτώσεις σε πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες.

Επαναλαμβάνουν επίσης, ότι είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο πως η μεγάλη πλειονότητα των αγροτών θα βγει κερδισμένη από το νέο, δικαιότερο σύστημα πληρωμών. Ως προς τον κατάλογο των 27 αιτημάτων, η απάντηση είναι ότι τα 16 έχουν ικανοποιηθεί και για επιπλέον 4 εξετάζεται ο τρόπος ικανοποίησης. Ορισμένα άλλα βρίσκονται εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχει μπει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το οποίο όπως έλεγαν προσπαθεί απροκάλυπτα να εκμεταλλευθεί μικροκομματικά την κατάσταση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ μετά την χθεσινή δήλωση Χατζηδάκη και με την οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για αυταπάτες και δεν αναγνωρίζει κανένα από τα 16 αιτήματα των αγροτών που έχουν ικανοποιηθεί, απάντησε σε σκληρό ύφος η αντιπροεδρία κάνοντας λόγο για δημαγωγία, ενώ διερωτάται αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τις δράσεις που έχουν εξαγγελθεί ή και εφαρμόζονται για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

«Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμία ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν. Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του Κωστή Χατζηδάκη.