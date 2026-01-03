Ένα εντυπωσιακό σόου με drones πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο του τελικού του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, οι καιρικές συνθήκες όμως δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί.

Τα drones σχημάτισαν τα σήματα των δύο ομάδων, ένα λιοντάρι ενώ υπήρξε αναπαράσταση κρητικών χορών, όπως και το παλάτι της Κνωσού, αλλά δυστυχώς οι φίλαθλοι δεν μπόρεσαν να το απολαύσουν στο σύνολό του.

Ο λόγος ήταν ο δυνατός αέρας που δεν επέτρεψε να συνεχιστεί το σόου και να ολοκληρωθεί κανονικά, προς απογοήτευση των φιλάθλων των δύο ομάδων.