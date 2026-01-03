Το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ έληξε με το 0-0 να παραμένει, καθώς το γκολ του Μουζακίτη στο 36ο λεπτό ακυρώθηκε από τον διαιτητή Τσακαλίδη, με το VAR να επιβεβαιώνει την απόφασή του.

Ήταν μια φάση στην οποία ο Ταρέμι προσπάθησε να κάνει ανάποδο ψαλιδάκι σε διεκδίκηση με τον Μπόρχα και μετά φάνηκε η μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Ποντένσε, πριν τη στείλει τελικά στα δίχτυα ο Μουζακίτης με σουτ.

Ο διαιτητής Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ και μετά τον έλεγχο από το VAR η απόφασή του δεν άλλαξε, με το 0-0 να παραμένει μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

