Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ κοντράρονται στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πέρυσι το νταμπλ, οι Κρητικοί ήταν οι φιναλίστ του κυπέλλου και το Σούπερ Καπ επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της φετινής σεζόν, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι το ξεκάθαρο φαβορί και αυτή του Χρήστου Κόντη να κυνηγάει την έκπληξη.

Οι αρχικές 11άδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους.