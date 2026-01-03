Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό του Σούπερ Καπ διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν και οι οπαδοί τους έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο ομάδες εξαντλήθηκαν και έχουν αμφότερες δυνατή συμπαράσταση για το παιχνίδι που θα κρίνει πού θα καταλήξει ο πρώτος τίτλος για το 2025-26.

Με συνεχή συνθήματα εκατέρωθεν η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο είναι ιδανική ενώ κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο είχαμε και καπνογόνα.