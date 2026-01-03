Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Σούπερ Καπ της ιστορίας του μετά τη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ στην παράταση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην απόδοση του Καλογερόπουλου, ο οποίος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν τελικά την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση των Κρητικών και να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν, με τον Ισπανό προπονητή να αναφέρεται στην υπομονή που έδειξε η ομάδα του.

«Αυτός ήταν ο στόχος μας, να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που μας δυσκόλεψε αρκετά. Μακάρι να είχαμε κερδίσει στην κανονική διάρκεια. Ωστόσο, είχαμε υπομονή και το καταφέραμε στην παράταση. Κάναμε αυτό για το οποίο ήρθαμε», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Καλογερόπουλο που έκανε τη διαφορά στην παράταση.

«Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες, αλλά και στην πρώτη ομάδα. Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται από εξωτερικό, αλλά πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουμε αλλά και όσους έφυγαν όπως οι: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας, Μουζακίτης. Έχουμε πολλά παιδία στον πάγκο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Είμαστε περήφανοι που είναι στην ομάδα μας», ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.