Την κατάκτηση του 5ου Σούπερ Καπ της ιστορίας του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος με γκολ των Ταρέμι, Καλογερόπουλου και Γιαζίτσι στην παράταση νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί των δύο ομάδων ήταν ιδανική, δεν ήταν όμως έτσι και οι καιρικές συνθήκες καθώς ο δυνατός αέρας έβαζε δύσκολα και στις δύο ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, προσπάθησαν να πιέσουν τους Κρητικούς μετά το πρώτο 15λεπτο και τους έκλεισαν στο μισό γήπεδο, έχοντας στο 21′ την πρώτη προσπάθειά τους με το πλασέ του Τσικίνιο που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Λίγα λεπτά μετά, στο 24′, η ομάδα του Χρήστου Κόντη βγήκε μπροστά και είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σαλσέδο που έκανε την προβολή από κοντά μετά το γύρισμα του Χατζηθεοδωρίδη από αριστερά, ο Τζολάκης όμως απέκρουσε με το πόδι και κράτησε το 0-0. Ήταν μια φάση που έκανε έξαλλο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα έβλεπε.

Στο 29′ ήταν η σειρά των Πειραιωτών να απειλήσουν με το γυριστό του Μπιανκόν αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ενώ στο 34′ ο Ταρέμι με προβολή, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Ροντινέι, δεν βρήκε στόχο… Αυτό το έκανε ο Μουζακίτης στο 36′ με σουτ, το γκολ όμως δεν μέτρησε, σε μια φάση στην οποία ο Ταρέμι πήγε για το ανάποδο ψαλιδάκι σε μια διεκδίκηση με τον Μπόρχα και στη συνέχεια η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Ποντένσε.

Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, ολοκληρώθηκε με το 0-0 να παραμένει και το δεύτερο άρχισε με τους προπονητές να μην κάνουν κάποια αλλαγή και τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να βρουν ρυθμό, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν. Στο 60′, πάντως, έγιναν επικίνδυνοι με την προβολή του Ταρέμι μετά το γέμισμα του Μουζακίτη αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ενώ αντέδρασε σωστά και στο 63′ σε επικίνδυνο γύρισμα του Ζέλσον.

Στο 68′ ο Κόντης έκανε τις πρώτες αλλαγές βάζοντας Μπαΐνοβιτς και Φούντα αντί των Χατζηθεοδωρίδη και Σενγκέλια και στο 72′ οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρία με τον Ζέλσον αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε και κράτησε το 0-0. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και πίεζε, ο ΟΦΗ όμως κατάφερε να γίνει απειλητικός δύο φορές στην κόντρα.

Στο 85′ ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη αλλά ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» αντέδρασε σωστά ενώ δύο λεπτά μετά το δυνατό σουτ του Φούντα έφυγε άουτ. Δύο φάσεις που υπενθύμισαν ότι οι Κρητικοί μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει στο 89′ την πρώτη του αλλαγή, η οποία ήταν και αναγκαστική: Έξω ο τραυματίας Μπιανκόν, μέσα ο Καλογερόπουλος.

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε, τελικά, χωρίς γκολ και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου τα δεδομένα άλλαξαν από νωρίς. Στο 93′ μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Κωστούλας βρήκε με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Ταρέμι έκανε το 1-0 στο 96′.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 99′ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση καθώς ο Ισέκα έφυγε στην αντεπίθεση αλλά ο Τζολάκης τον νίκησε και διατήρησε το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγκάλιασε την κούπα στο 107′, όταν ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη και την άστοχη έξοδο του Χριστογεώργου, έγραψε το 2-0.

Οι Κρητικοί δεν μπορούσαν, πλέον, να αντιδράσουν και στο 113′ ο Γιαζίτσι, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του, με ωραία ενέργεια και τελείωμα έκανε το 3-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (91′), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο (93′ Γιάρεμτσουκ), Ζέλσον (110′ Γιαζίτσι), Ποντένσε (102′), Ταρέμι (106′ Νασιμέντο).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106′ Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106′ Πούγγουρας), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια (68′ Φούντας), Σαλσέδο, Νους (84′ Θεοδοσουλάκης).