Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα (International Stabilization Force), μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη ώστε η Αθήνα να εκπέμψει έμπρακτα μήνυμα ενεργού εμπλοκής στις κρίσεις της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή δύναμης επιπέδου τάγματος μειωμένης σύνθεσης, με περίπου 100 έως 150 στελέχη.

Αν και αρχικά η ελληνική παρουσία είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για υποστηρικτικούς ρόλους, με συμμετοχή κυρίως του Υγειονομικού και του Μηχανικού, τελικώς θα περιλαμβάνει και μάχιμα τμήματα με αποστολή την παροχή ασφάλειας.

Οι δυνάμεις αυτές θα συνοδεύουν το προσωπικό υποστήριξης και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για απαραίτητες εργασίες εντός της Γάζας. Η κίνηση των ελληνικών τμημάτων στο πεδίο αναμένεται να γίνεται με τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, πιθανότατα τύπου Μ-1117.

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας δύναμης προϋποθέτει και τη μόνιμη παρουσία επιτελών στο στρατηγείο της ISF. Ήδη δύο Έλληνες αξιωματικοί υπηρετούν στο πολιτικοστρατιωτικό κέντρο συντονισμού (CMCC) στο Κιριάτ Γκατ του νότιου Ισραήλ, υπό αμερικανική καθοδήγηση.

Παρότι το επιχειρησιακό σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική δύναμη θα σταθμεύει στην περίμετρο ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει γύρω από τη Γάζα οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF). Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους της, δεν θα επιχειρεί αυτόνομα, αλλά θα ενταχθεί σε ευρύτερους σχηματισμούς με συγκεκριμένες αποστολές. Η ενεργοποίηση της ISF αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς ήδη συζητείται η δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνευσης.

Την ηγεσία της αποστολής έχουν οι ΗΠΑ (CENTCOM), με σημαντικό ρόλο για Αίγυπτο και Ισραήλ. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έως 20.000 ενστόλων, αν και αρχικά προκρίνεται πυρήνας περίπου 8.000 ανδρών. Το μοντέλο συγκρότησης παρουσιάζει ομοιότητες με την ISAF στο Αφγανιστάν, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Οδηγός η εμπειρία του Αφγανιστάν

Η Ελλάδα αντλεί εμπειρία από την αποστολή ΤΕΣΑΦ (2002-2012) στο Αφγανιστάν, ενώ σήμερα διατηρεί την ΕΛΔΥΣΑ στη Σαουδική Αραβία με συστήματα Patriot. Η ISF προβλέπεται από το ψήφισμα ΟΗΕ 2803 του 2025 και η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που στήριξαν την αμερικανική πρόταση. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις με ΗΠΑ και Ισραήλ, παρά τις ανησυχίες για την επικινδυνότητα της περιοχής.

Στο εγχείρημα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον χώρες όπως η Ινδονησία, η Αίγυπτος, η Ιταλία, αλλά και η Τουρκία, της οποίας η συμμετοχή φαίνεται πλέον πιθανή, χωρίς ακόμη να είναι σαφές το μέγεθος και ο ρόλος της.