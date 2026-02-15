Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 92 ετών, πλήρης ημερών, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα είχε γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής, αλλά και ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Παράλληλα, υπήρξε Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ακαδημαϊκή πορεία και το επιστημονικό έργο

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και παντρεύτηκε τον ιστορικό της φιλοσοφίας Λίνο Γ. Μπενάκη.

Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και στη συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1957 με πτυχίο Νομικής. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βόννης και της Κολωνίας, ενώ το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτορας Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Για μεγάλα χρονικά διαστήματα πραγματοποίησε ερευνητικό έργο στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, με το οποίο συνεργάστηκε στενά. Οι μελέτες της οδήγησαν στη διατριβή της επί Υφηγεσίας (1971), καθώς και σε σειρά επιστημονικών δημοσιευμάτων.

Διέγραψε πλήρη πανεπιστημιακή πορεία στη Νομική Σχολή Αθηνών, υπηρετώντας σε όλες τις βαθμίδες από βοηθός έως καθηγήτρια, την περίοδο 1962-2001. Δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ υπό την καθοδήγησή της πολλοί νέοι επιστήμονες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, εκπόνησαν τις διατριβές τους και εξελίχθηκαν σε πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Η πολιτική διαδρομή και η Προεδρία της Βουλής

Η είσοδός της στην πολιτική έγινε το 1981, όταν εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια υπήρξε βουλευτής Α΄ Αθηνών επί 28 χρόνια, επανεκλεγόμενη διαρκώς έως τον Σεπτέμβριο του 2009.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής της διαδρομής διετέλεσε Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας (1989), Υπουργός Πολιτισμού (1990-1992), Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007).

Συμμετείχε ενεργά σε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και στις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, ενώ ως Πρόεδρος της Βουλής ανέπτυξε έντονη δράση στην κοινοβουλευτική διπλωματία, πραγματοποιώντας επίσημες επισκέψεις σε Κοινοβούλια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας (Ιορδανία, Κίνα, Ιαπωνία), της Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία) και της Νότιας Αμερικής (Χιλή), με ιδιαίτερη έμφαση στον απόδημο Ελληνισμό.

Η συμβολή της στη νομική επιστήμη και οι διεθνείς δράσεις

Είχε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από το 1976 είχε αναλάβει τη διεύθυνση του περιοδικού “ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, ενός από τα παλαιότερα και εγκυρότερα νομικά περιοδικά της χώρας, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχολιασμούς στη σύνδεση της ποινικής θεωρίας με τη δικαστηριακή πράξη.

Άσκησε επίσης τη δικηγορία στην Αθήνα σε ποινικές υποθέσεις την περίοδο 1962-2008.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει πλήθος βιβλίων, άρθρων και πολιτικών κειμένων, με επίκεντρο το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία.

Στις 29 Απριλίου 2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Ποινικού Δικαίου.