Με φόντο τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, τοποθετήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τόσο τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος όσο και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Καλεσμένη στο Vidcast των «Νέων» και την Κατερίνα Παναγοπούλου, η πρώην υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις δημόσιες τοποθετήσεις και τη στάση που έχουν υιοθετήσει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής απέναντι στον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και τους ίδιους στο ίδιο τσουβάλι. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι του Καραμανλή, διαφορετικοί οι λόγοι του Σαμαρά. Νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει προσωπικά θέματα πάρα πολύ μεγάλα. Δεν θέλει τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τώρα το γιατί δεν ξέρω. Φωνάξτε τον εδώ πέρα να σας τα πει. Η δική μου πολιτική εκτίμηση είναι ότι του βγήκε ο Μητσοτάκης πιο δυνατός από ότι τον φανταζόταν. Δηλαδή πίστευε ότι ο Μητσοτάκης θα ήταν του χεριού του και ο Μητσοτάκης κέρδισε τέσσερις απανωτές εκλογές», είπε η κ Μπακογιάννη.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι: «Ο κύριος Καραμανλής κάνει τις γενικότερες αναλύσεις του για την εξωτερική πολιτική. Και αυτός δεν νομίζω ότι ενθουσιάζεται με τον Μητσοτάκη. Για τον κύριο Καραμανλή, δεν πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Για τον Σαμαρά, δεν το ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τελικά αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα».

Σε επόμενο σημείο της συζήτησης, η Ντόρα Μπακογιάννη επανήλθε στη στάση του Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας ότι η κριτική που άσκησε ήταν ιδιαίτερα σκληρή και άφηνε αιχμές με σοβαρό πολιτικό βάρος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Σαμαράς άσκησε κριτική και άφησε να εννοηθούν πράγματα που είναι πάρα πολύ βαριά».

Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες, ενώ αποκάλυψε πως θεωρούσε αναμενόμενη την επάνοδό του, δηλώνοντας: «Δεν πίστευα ότι 50 χρόνων θα φύγει από την πολιτική».