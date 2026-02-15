Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε με 4-0 τη Ζανκτ Πάουλι για το Γερμανικό πρωτάθλημα και αρκετοί παίκτες θα ήθελαν να διασκεδάσουν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της Ρηνανίας, αλλά ο προπονητής τους, Κάσπερ Χιούλμαντ, είχε άλλη άποψη και έβαλε «Stop»!

Όταν ο Δανός τεχνικός, ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα αν οι ποδοσφαιριστές του θα μπορούσαν να γιορτάσουν έστω και λίγο μετά την επιτυχία τους, ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, όχι, όχι, όχι. Ηρεμία και ησυχία. Σπίτι. Φαγητό. Ύπνος. Και μετά ξανά στη δουλειά»!

Ο εξτρέμ Γιόνας Χόφμαν πάντως, την ήθελε την μπίρα του πριν πέσει για ύπνο: «Ίσως να πιούμε απλώς μία μπίρα, γιατί έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη», είπε, χαρακτηριστικά για το πρώτο από τα δύο ματς με τον Ολυμπιακό στη νοκ αουτ φάση του Champions League.