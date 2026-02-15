Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει αγώνα το απόγευμα για την Basket League με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου στο “Telekom Center Athens”, ωστόσο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην άφιξη του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις!

Το νέο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα, ώστε να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Αταμάν, λίγες ημέρες πριν η αποστολή της ομάδας αναχωρήσει για το Ηράκλειο της Κρήτης για το Final-8 του Κυπέλλου.

Ο 31χρονος φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο με τους «πράσινους» για τα επόμενα 2,5 χρόνια, επιστρέφοντας στην Ευρώπη από το ΝΒΑ, έχοντας μια σύντομη θητεία στους Φοίνιξ Σανς, από τους οποίους έγινε ανταλλαγή στους Μπακς και από εκεί ακολούθησε η μεταγραφή του στους «πράσινους».