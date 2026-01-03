Ο Ολυμπιακός μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο νέο έτος καθώς με το 3-0 επί του ΟΦΗ, στην παράταση, κατέκτησε το 5ο Σούπερ Καπ της ιστορίας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στο 90λεπτο, αυτό όμως δεν μειώνει σε τίποτα την επιτυχία τους. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκόραρε τρεις φορές στην παράταση και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, με τους οπαδούς της να στήνουν πάρτι στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος κάλεσε τον Ισπανό προπονητή για να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο και στη συνέχεια αυτό πήγε και στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τον τίτλο Νο338 στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.