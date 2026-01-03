Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ κοντράρονται στον τελικό του Σούπερ Καπ και το σκορ είναι 3-0 μετά τα γκολ των Ταρέμι (96′ πεν.), Καλογερόπουλου (107′) και Γιαζίτσι (113′).

Το 0-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να παίξουν παράταση, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Στο 96′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι καθώς ο Κωστούλας βρήκε με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και ο Ταρέμι ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση για το 1-0.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 99′ με τον Ισέκα αλλά ο Τζόλης τον νίκησε και στο 107′ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 και αγκάλιασε το τρόπαιο με την κεφαλιά του Καλογερόπουλου μετά το φάουλ του Μουζακίτη και την άστοχη έξοδο του Χριστογεώργου.

Το παιχνίδι είχε, πλέον, κριθεί και στο 113′ ο Γιαζίτσι με ωραία ενέργεια απέφυγε τον αντίπαλό του και νίκησε τον Χριστογεώργο για το 3-0, σφραγίζοντας την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.