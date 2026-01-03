Μία μέρα μετά το εξιτήριο που πήρε, έπειτα από την επέμβαση στην καρδιά και τις επιπλοκές που υπήρξαν και προκάλεσαν ανησυχία, ο Ρομπέρτο Κάρλος με story στο Instagram έστειλε αισιόδοξο μήνυμα.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής νοσηλεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου και μετά τις εξετάσεις που έκανε οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά. Επέμβαση, στην οποία υπήρξαν κάποιες επιπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανησυχία.

Όλα πήγαν καλά όμως και ο Ρομπέρτο Κάρλος πήρε εξιτήριο, με τον ίδιο να θέλει να καθησυχάσει τους πάντες και να το κάνει μέσω ενός story στο Instagram, όπου έγραψε τα εξής: «Υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, που είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν έπαθα καρδιακή προσβολή.

Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, αναρρώνω και ανυπομονώ να επανέλθω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να συνεχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις».