Σε εξέλιξη βρίσκεται έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που είχε ως στόχο την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ’ τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και το ΚΚΕ, μαζί με την ΚΝΕ, που καλούν «τους εργαζόμενους, το λαό και τη νεολαία της πρωτεύουσας να εκφράσουν μαζικά και μαχητικά τη συμπαράσταση τους στον λαό της Βενεζουέλας, ενάντια στη στρατιωτική επίθεση που έχουν εξαπολύσει από το ξημέρωμα οι ΗΠΑ. […] Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του.

Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ. Είμαστε στο πλευρό του!» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Καπνογόνα και συνθήματα για τη Βενεζουέλα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα