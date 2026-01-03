Μία μέρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στην Telecom Center Athens για την προπόνηση του Παναθηναϊκού και μίλησε σε Εργκίν Αταμάν και παίκτες.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ φρόντισε να σηκώσει ασπίδα προστασίας για τον προπονητή και τους παίκτες μέσω αναρτήσεών του στα social media μετά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους» και τελικά αποφάσισε να πάει και στην προπόνηση της ομάδας.

Ο Γιαννακόπουλος είχε ανεβάσει story στο Instagram με το «όλα για όλα» της Άννας Βίσση καθώς πήγαινε στο γήπεδο και μπορεί προς το παρόν να μην έχουν γίνει γνωστά όσα είπε στην ομάδα, η παρουσία του και μόνο στην προπόνηση όμως αποτελεί μήνυμα προς όλους στις τάξεις του Παναθηναϊκού.