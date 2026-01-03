Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της EuroLeague, με τον διοικητικό επικεφαλής της ομάδας να παίρνει θέση δημόσια μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο και το περιβάλλον της ομάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Γιαννακόπουλου:

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους… Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι… Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει».