Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν χθες το βράδυ, στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Σύμφωνα το agriniosite, ο 38χρονος, δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό, ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, οι δύο δράστες, 18 και 43 ετών, τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, καταδίωκαν για αρκετή ώρα τον 38χρονο, προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουσαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του.

Τελικά, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.