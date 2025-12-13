Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και εντείνουν τη στάση πίεσης προς την κυβέρνηση.

Στη σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε να αποστείλλουν συγκροτημένα τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση που τους απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης για την Δευτέρα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγγραφο που θα προκύψει από την πανελλαδική συνάντηση θα καθαρογραφεί αργά τη νύχτα ή αύριο το πρωί (σ.σ.: θα περιλαμβάνει 7 με 10 προτάσεις) κι ακολούθως θα σταλεί στον πρωθυπουργό και στους καθ’ ύλην αρμοδίους υπουργούς.

Πριν από την έναρξη της σύσκεψης, εκπρόσωποι των αγροτών εμφανίστηκαν ιδιαίτερα κατηγορηματικοί στις τοποθετήσεις τους. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμισε ότι «είμαστε αποφασισμένοι εφόσον ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας η σύσκεψη να τους στείλουμε τα αιτήματα και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «Θα πάμε σε διάλογο αν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ο πρωθυπουργός στα αιτήματα. αλλιώς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση θέλει δύο, ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα και έκλεισε μόνος το ραντεβού» και κατέληξε τονίζοντας πως «ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει παρέμβαη για να έχουμε βάση για να ξεκινήσει διάλογος αλλά θα πρέπει να να αρωτηηθεί αν επιζητεί λύσεις».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Γιάννης Κουκούτσης, επίσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να πάμε σε προσχηματικό διάλογο, δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, θυμίζω ότι έχουμε υπάρξει και 40 ημέρες στον δρόμο, ελπίζω να μην χρειαστεί». Παράλληλα, διευκρίνισε πως «Κρητικοί θα είναι στη σύσκεψη αλλά δεν είναι αυτοί που συζήτησαν με την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες».

Σε περίπτωση που τελικά υπερισχύσει η επιλογή του διαλόγου, έστω και με σαφώς καθορισμένες «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα των μπλόκων θα συγκεντρωθούν, θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση εντός της ημέρας, δίνοντας χρονικό περιθώριο τριών ημερών για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Στο παρασκήνιο, το επόμενο διάστημα αναμένεται έντονη κινητικότητα και διαβουλεύσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι συνθήκες για να πραγματοποιηθεί τελικά μια συνάντηση κορυφής. Κυβερνητικές πηγές, πάντως, εμφανίζονται επιφυλακτικές και δεν θεωρούν δεδομένο ότι το ραντεβού θα γίνει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλο περιθώριο πέρα από το να δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για διάλογο.

Η πρόσκληση Μητσοτάκη

«Εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα, στις 17.00, θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Δίνουμε φέτος περισσότερα λεφτά από όσα δίναμε πέρυσι, παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών μηχανισμών», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των καθυστερήσεων, αλλά υπογραμμίζοντας ότι οι συνολικές πληρωμές είναι υψηλότερες.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαμηνύει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά με συγκεκριμένη εκπροσώπηση από την πλευρά των αγροτών, όπως και αιτήματα, και όχι με μεμονωμένα μπλόκα ή περιοχές.

Τι ζητούν, πώς «απαντά» η κυβέρνηση

Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων.

Όπως επισημαίνουν, ο πρωτογενής τομέας «μαραζώνει», δεχόμενος μεταξύ άλλων και το μεγάλο πλήγμα της ευλογιάς, τονίζοντας πως οι ίδιοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.