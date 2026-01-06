Η κοινότητα του Κραν-Μοντανά παραδέχθηκε ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύχτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπους.

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στην πραγματοποίηση των ελέγχων.

«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον αφρό ηχομόνωσης στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή» είπε ο δήμαρχος. «Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης (για την πυρκαγιά) δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο στο μέσο της καταιγίδας» επέμεινε.

«Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν φωτιά» ανέφερε.

Ο Φερό ανακοίνωσε δε, ότι έκλεισαν και άλλο χώρο εκδηλώσεων που ανήκει στους ίδιους ιδιοκτήτες με το Constellation μπαρ. «Απαγορεύουμε τα βεγγαλικά εντός των χώρων διασκέδασης» ανακοίνωσε.

Λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν προέβλεπε συναγερμό δηλώθηκε.

Οι Αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το νεότερο θύμα της πυρκαγιάς, από την οποία τραυματίστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, ήταν μόλις 14 ετών, και τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία και την Ιταλία.