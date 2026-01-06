Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Παρισιού άνδρας με καταγωγή από την Κεφαλονιά, ο οποίος είχε ταξιδέψει στον Παναμά μαζί με τη σύζυγό του για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το ταξίδι εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ πλέον δίνει μάχη και ο ίδιος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος παρουσίασε έντονα συμπτώματα βήχα, γεγονός που οδήγησε στην κλήση γιατρού, ο οποίος την εξέτασε και της χορήγησε σιρόπι.

Το ζευγάρι, δικηγόρος από το Ληξούρι και συμβολαιογράφος στο επάγγελμα η γυναίκα του, συμμετείχαν σε οργανωμένο ταξίδι 26 Ελλήνων στη Λατινική Αμερική, όπως μετέδωσε το MEGA.

Την επόμενη ημέρα, η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει το υπόλοιπο γκρουπ στις δραστηριότητες. Όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο ξενοδοχείο, τη βρήκε με φουσκάλες στο σώμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στον Παναμά, ωστόσο παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κατέληξε.

Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, όμως, προβλήματα υγείας εμφάνισε και ο ίδιος ο άνδρας. Τελικά, κατέρρευσε στο Παρίσι, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

«Ήταν ένα ζευγάρι που ήταν μια χαρά. Ξαφνικά -ήταν κάποιοι άλλοι στο γκρουπ που φορούσαν μάσκα- η γυναίκα την πονούσε μια μέρα το κεφάλι της, την επόμενη έκανε κρίση βήχα και ήρθε γιατρός που της είπε να πάρει σιρόπι. Πήρε σιρόπι και στις 31 του μήνα που έμεινε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστεί, γύρισε ο άνδρας της το μεσημέρι και είχε φουσκάλες. Την πήγε σε νοσοκομείο του Παναμά, είχε επιπλοκές και στις 2 Ιανουαρίου πέθανε. Έτσι απλά. Η γυναίκα μια χαρά φαινόταν», ανέφερε μέλος του γκρουπ στο MEGA.

«Στο γκρουπ ήταν αρκετοί γιατροί αλλά δεν διαπίστωσαν κάτι να ήταν τόσο έντονο που να πουν της γυναίκας να κάνει κάτι», συμπλήρωσε.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο δικηγόρος αποφάσισε να μη επιστρέψει με το υπόλοιπο γκρουπ στην Ελλάδα, επιλέγοντας διαφορετική πτήση με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι. Εκεί, ωστόσο, παρουσίασε υψηλό πυρετό και κατέρρευσε. «Φύγαμε εμείς 2 του μήνα μεσημέρι, ήθελε να φύγει το βράδυ με άλλη πτήση με ενδιάμεσο το Παρίσι. Δεν πήρε τη σορό, εγώ έμαθα ότι γύρισε μόνος του και θα πήγαινε κάποιος άλλος συγγενής να τα φτιάξει. Στο Παρίσι έκανε πυρετό και ξέρουμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε γυναίκα που συμμετείχε στο ταξίδι.