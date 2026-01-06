Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και τις ευρύτερες αναταράξεις που αυτή προκαλεί, ανάλυση του Politico χαρτογραφεί το νέο γεωπολιτικό τοπίο, εστιάζοντας στη δύσκολη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και στους φόβους για μια υπαρξιακή κρίση στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, η χλιαρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δείχνει πόσο δύσκολο είναι για τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν σκληρή στάση απέναντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε τη Δευτέρα να διαχωρίσει τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τη νέα ρητορική Τραμπ για τη Γροιλανδία, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει πώς θα αποτρέψει μια τέτοια κίνηση των ΗΠΑ.

«Φτάνει πια»

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και καλύπτεται από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Παόλα Πίνιο, τονίζοντας ότι η ΕΕ «στέκεται πλήρως στο πλευρό της Γροιλανδίας» και δεν βλέπει καμία σύγκριση με όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, υποβάθμισε επίσης τις συγκρίσεις με τη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του είναι δημοκρατική εδώ και δεκαετίες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα «σκληρύνει τον τόνο» της. «Φτάνει πια. Τέλος οι πιέσεις, τέλος οι υπαινιγμοί, τέλος οι φαντασιώσεις περί προσάρτησης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, πήρε πιο σοβαρά τις δηλώσεις Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια επίθεση θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. «Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στρατιωτικά σε χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα τελειώνουν», είπε.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, η Κομισιόν περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, χωρίς να εξηγήσει πώς. Η Γροιλανδία, πλούσια σε ορυκτά και στρατηγικής σημασίας, βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ φιλοξενεί και αμερικανική στρατιωτική βάση. Αν και αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας, δεν αποτελεί μέρος της ΕΕ, αν και οι κάτοικοί της είναι Ευρωπαίοι πολίτες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», επικαλούμενος αυξημένη ρωσική και κινεζική παρουσία στην Αρκτική. Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν σταθερά αυτά τα ανοίγματα, επιμένοντας ότι το μέλλον του νησιού αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους του.

Αναλυτές και διπλωμάτες του ΝΑΤΟ εκφράζουν πλέον ανοιχτά ανησυχία, προειδοποιώντας ότι μια αμερικανική στρατιωτική κίνηση κατά συμμάχου θα αποτελούσε υπαρξιακή κρίση για τη Συμμαχία και πιθανότατα το τέλος του ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζουμε, καταλήγει το Politico.